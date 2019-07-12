Александр Селихов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Вратарь Александр Селихов и защитник Илья Гапунов отсутствуют на тренировке московского футбольного клуба «Спартак» (Москва), передаёт корреспондент News.ru.

Селихов тренируется по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы, а Гапонов, Наиль Умяров, Максим Глушенков готовятся вместе со «Спартаком-2».

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «красно-белые» сыграют против «Сочи». Матч начнётся в 19:00 по московскому времени 13 июля.

Ранее полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо рассказал, как отнёсся к назначению Георгия Джикии капитаном команды, писал News.ru.

 

 

 

 

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