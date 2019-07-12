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Министра спорта и физической культуры республики Конго Юга Нгуелонделе фанаты атаковали после вылета национальной команды страны с Кубка Африкии. Об этом сообщает журналист Фарид Андер Эррера.

Разъярённые болельщики напали на чиновника после возвращения национальной команды из Египта, где проходил турнир, и сорвали с него одежду. Сборная Конго потерпела поражение от команды Мадагаскара в 1/8 финала. Ранее...