Вратарь Александр Селихов и защитник Илья Гапунов отсутствуют на тренировке московского футбольного клуба «Спартак» (Москва), передаёт корреспондент News.ru.
Селихов тренируется по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы, а Гапонов, Наиль Умяров, Максим Глушенков готовятся вместе со «Спартаком-2».
Можно вечно смотреть на три вещи: огонь, воду и танцы Андрея Ещенко— Анастасия (@afinooo)
pic.twitter.com/9h1sfwr8Jl July 12, 2019
В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «красно-белые» сыграют против «Сочи». Матч начнётся в 19:00 по московскому времени 13 июля.
Ранее полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо рассказал, как отнёсся к назначению Георгия Джикии капитаном команды, писал News.ru.