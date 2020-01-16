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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подписал контракт с бразильским нападающем Фелипе Визеу.

22-летний футболист перешёл в «Ахмат» из итальянского «Удинезе» на правах аренды до конца 2020 года с правом выкупа, сообщает пресс-служба грозненского клуба. Визеу будет выступать под 27-м номером. Ранее екатеринбургский...