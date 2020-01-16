Волгоградский футбольный клуб «Ротор» подписал контракт с защитником Виталием Денисовым.
Футболист перешёл из «Рубина» в статусе свободного агента.
Денисов будет выступать за новый клуб под 29-м номером, сообщает пресс-служба волгоградской команды.
«Ротор» занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав в 25 матчах 52 очка.
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