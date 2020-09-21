Тренер «Динамо» Новиков оценил победу над «Ахматом»

https://static.news.ru/photo/9ca0fa36-fc3f-11ea-a46a-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 1:0.

Сложный первый тайм у нас выдался. Некоторая нервозность чувствовалась. Нужно было окликаться после неудачи в Тбилиси, да и трибуны нас не поддерживали. В перерыве сделали корректировки: попросил ребят усилить давление, играть более вертикально. Могу отметить, что парни здорово играли как в обороне, так и в атаке. Всё было хорошо, но не могли забить. Били причём куда угодно, но не в ворота. Хорошо, что удалось хотя бы в концовке забить, — отметил Новиков в ходе послематчевой пресс-конференции.

Также тренер «Динамо» рассказал о состоянии нападающего Максимилиана Филиппа.

Филипп получил травму не вчера. Он травмировался ещё в матче с «Локомотивом» Тбилиси. Просто он очень хотел помочь команде сегодня, поэтому вышел на тренировку, но сразу стало понятно, что это ему не по силам. Мы провели дополнительное обследование, которое подтвердило повреждение. Он минимум на неделю вылетел. А дальше всё будет зависеть от того, как с ним поработают врачи, — подчеркнул наставник «Динамо».

Кроме того, специалист рассказал, почему выпустил сегодня молодёжь на поле.

Ситуация вынуждала нас поставить молодых ребят. Сказались не только травмы, но многим футболистам просто-напросто требовался перерыв. Мне самому интересно, был ли в истории российского футбола более молодой состав. Однако, признаюсь, это было несознательное действие. Понятно, что в перспективе хотелось бы построить молодую команду, которая будет конкурентоспособна. Также могу сказать, что нам совершенно легко даются такие решения. Мы не пропускаем матчи «Динамо-2», — подытожил Новиков.

Восьмой тур чемпионата Российской премьер-лиги завершился поединком на столичной «ВТБ Арене», в котором московское «Динамо» в самой концовке вырвало победу у грозненского «Ахмата» — 1:0 (0:0), писал NEWS.ru. Победный для хозяев мяч на первой добавленной к основному времени матча минуте забил Иван Ордец, головой замкнувший подачу с углового.