https://static.news.ru/photo/ac05cae4-e433-11e9-a0c3-fa163e074e61_660.jpg Рональд Гонсалес Фото: Ronald Gonzalez/facebook.com

Бывший футболист Рональд Гонсалес назначен главным тренером сборной Коста-Рики.

Гонсалес сменил на посту уругвайца Густаво Матосаса, который занимал должность менее года, сообщили на официальной странице федерации в Twitter.

Bienvenido Ronald González!



Nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de Costa Rica pic.twitter.com/Ywi18aqqP8 — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) September 30, 2019

49-летний специалист выступал за сборную Коста-Рики с 1990 по 2000 год на позиции защитника, забив пять мячей в 65 матчах.

Ранее Гонсалес тренировал клубы из Коста-Рики и Гватемалы.

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