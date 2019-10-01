Бывший футболист Рональд Гонсалес назначен главным тренером сборной Коста-Рики.
Гонсалес сменил на посту уругвайца Густаво Матосаса, который занимал должность менее года, сообщили на официальной странице федерации в Twitter.
Bienvenido Ronald González!— FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc)
Nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de Costa Rica
pic.twitter.com/Ywi18aqqP8 September 30, 2019
49-летний специалист выступал за сборную Коста-Рики с 1990 по 2000 год на позиции защитника, забив пять мячей в 65 матчах.
Ранее Гонсалес тренировал клубы из Коста-Рики и Гватемалы.
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавил «Ахмат», писал News.ru.