Матч «Тамбов» — «Ахмат» пройдёт при пустых трибунах

https://static.news.ru/photo/5600e52e-1dd6-11eb-9625-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcakhmat

Матч между «Тамбовом» и «Ахматом» состоится без зрителей, следует из сообщения пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщается, руководство «Тамбова» уже проинформировало об этом лигу. Такое решение принято в соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия.

Встреча «Тамбова» с «Ахматом» пройдёт 7 ноября в Саранске.

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Ахмата» нанесли поражение «Уфе» в 12-м туре чемпионата России. Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 3:1.

Так, полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша сумел оформить дубль и выполнить голевую передачу. В составе уфимцев отличился Азер Алиев.