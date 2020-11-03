Матч «Тамбов» — «Ахмат» пройдёт при пустых трибунах

Матч между «Тамбовом» и «Ахматом» состоится без зрителей, следует из сообщения пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как сообщается, руководство «Тамбова» уже проинформировало об этом лигу. Такое решение принято в соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия.
Встреча «Тамбова» с «Ахматом» пройдёт 7 ноября в Саранске.
Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Ахмата» нанесли поражение «Уфе» в 12-м туре чемпионата России. Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 3:1.
Так, полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша сумел оформить дубль и выполнить голевую передачу. В составе уфимцев отличился Азер Алиев.