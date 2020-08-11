Масалитин: Широков позволяет себе недопустимые вольности

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Валерий Масалитин прокомментировал инцидент с участием бывшего капитана сборной России Романа Широкова. Накануне экс-полузащитник «Зенита» избил арбитра в матче любительского турнира.

Все знают характер и нрав Романа, он где-то позволяет себе недопустимые вольности. Видимо, сорвался, посчитал, что судья неправильно начал судить. На повторе видно, что он ворвался в штрафную, упал там, а судья не дал пенальти. Видимо, эмоции взяли вверх над разумом. Вот он и совершил такой поступок, — сказал Масалитин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По словам эксперта, так как действия происходят на футбольном матче, то должно быть административное наказание в виде штрафа, возмещение морального ущерба.

Куда-то сажать его за этот поступок, как Кокорина и Мамаева, не нужно. Всё-таки события развернулись на футбольном поле, а на поле всегда происходят какие-то стычки. Даже во время борьбы иногда можно кому-то случайно рассечь бровь. Многое, конечно, будет зависеть от того, каким образом будут трактовать этот эпизод: можно подойти с позиции, что действие было умышленным, и наоборот. В данном случае то, что Роман добивает ногой лежачего, не играет в его пользу. Но, надеюсь, в этой ситуации разберутся должным образом. Роман должен извиниться, компенсировать все убытки и больше такого не повторять, — заключил Масалитин.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-футболист сборной России Роман Широков извинился перед арбитром Никитой Данченковым за инцидент во время матча любительских команд.

С полным материалом можно ознакомиться на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».