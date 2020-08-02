Губерниев заявил, что Юран испугался обещанного интервью

https://static.news.ru/photo/d3263e1c-d4ea-11ea-a95a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: ФК «Химки»/vk.com

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что бывший главный тренер подмосковного ФК «Химки» Сергей Юран не придёт на обещанное интервью в прямом эфире.

Эх, не придёт Юран ко мне на эфир в понедельник! Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным! Эх, Сергей... Ох, Сергей..., — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Информация об увольнении была передана Сергею Юрану 31 июля 2020 года. Уже 1 августа клуб объявил о расставании со специалистом. По мнению тренера, на его отставку повлиял гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. В свою очередь Газизов отрицает данную версию, а гендиректор «Химок» Александр Зайцев связывает уход Юрана с появлением разногласий по условиям контракта.

На пост главного тренера «Химок» был назначен бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько. 1 августа футболисты подмосковного клуба написали открытое письмо в поддержку Юрана на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Также с открытым письмом выступили болельщики «Химок».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший генеральный директор Василий Иванов поделился своим мнением по поводу увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера ФК «Химки».