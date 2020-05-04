Футболистам с истекающими контрактами предрекли безработицу

https://static.news.ru/photo/cfb251a8-8e04-11ea-869e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Solihull Moors Football Club/facebook.com

Британский спортивный обозреватель Джеймс Купер предсказал, что многие футболисты из-за пандемии COVID-19 останутся без работы на полгода и дольше.

В материале на сайте Sky Sports Купер написал о спортсменах, чьи контракты с клубами вскоре истекут. В качестве примера обозреватель упомянул английского защитника Гарри Флауэрса, у которого в июле истечёт рабочее соглашение с клубом из Северной Ирландии «Солихалл Мурс». Учитывая, что подавляющее большинство футбольных турниров в мире приостановлены, спортсмен, вероятно, не сможет найти себе новую команду как минимум до открытия зимнего трансферного окна.

Купер заявил, что сотни игроков окажутся в подобной ситуации в ближайшем будущем. Сам 23-летний Флауэрс отметил, что чувствует себя в более выгодном положении по сравнению с некоторыми коллегами, потому что ему не надо содержать семью.

Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон английской футбольной Премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.