Футболистам с истекающими контрактами предрекли безработицу

Британский спортивный обозреватель Джеймс Купер предсказал, что многие футболисты из-за пандемии COVID-19 останутся без работы на полгода и дольше.
В материале на сайте Sky Sports Купер
Купер заявил, что сотни игроков окажутся в подобной ситуации в ближайшем будущем. Сам 23-летний Флауэрс отметил, что чувствует себя в более выгодном положении по сравнению с некоторыми коллегами, потому что ему не надо содержать семью.
Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон английской футбольной Премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.
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