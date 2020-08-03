Червиченко прокомментировал изменение приговора Кокорину и Мамаеву

https://static.news.ru/photo/04191838-d599-11ea-8f59-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко отреагировал на решение Мосгорсуда по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Может, они рассчитывали на совсем оправдательный приговор? Но очень странно сначала зарядить человеку стулом по голове, а потом надеяться, что скажут, будто этого не было. Ребята повеселились, отбыли за это определённое время, всё встало в сознании на место. Теперь они понимают — вне зависимости от того, насколько ты значимый в футбольном мире специалист, за любые противозаконные действия придёт своё наказание. То, что они пережили и где побывали, этого вполне достаточно за всё совершённое, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, суд никак не мог повлиять на решение клубов о покупке 29-летнего Александра Кокорина.

Никто из клубов не ждал решения суда. Думаю, тут вопрос встал в стиле «кому больше подпекает». Получилось, «Спартаку». Вроде бы хайп поймали, громкое имя купили и даже «Зениту» насолили. Правда, «Спартак», как обычно, занялся тем, что не профессионально подошёл к трансферу, а имиджево. Если бы кто-то хотел [купить] Кокорина, то он нашёл бы аргументы для покупки и мог дать даже больше денег. Я слышал о предложении «Сочи» в 1,2 миллиона — и это потолок, который заслуживает Кокорин, — заключил он.

Мосгорсуд в повторном апелляционном заседании изменил приговор Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Суд постановил приговор Пресненского суда отменить. Оправдать Мамаева, Протасовицкого и Кирилла Кокорина по обвинению в статье 213 УК «Хулиганство». За ними признано право на реабилитацию.

Александра Кокорина суд признал виновным в совершении преступления по статье 115 УК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и статьи 213 УК «Хулиганство». Ему назначено наказание сроком в один год шесть месяцев. Мамаева суд постановил признать виновным в причинении лёгкого вреда здоровью и по статье 116 УК «Побои» и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ, писал NEWS.ru.