Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «красно-белые» встречались со швейцарским «Туном» (3:2).

— «Спартак» одержал победу в первом матче с «Туном», но многие назвали эту победу вымученной. Согласны?

— В этот раз не столько вымученной. Вроде бы и играли неплохо, но структурно ничего не показали. Голы забили красивые, особенно первый мяч Бакаева понравился. Много пропущенных мячей? Было ощущение несерьёзности, как будто это товарищеская встреча. Хотя «Спартак» в последнее время очень часто показывает «весёлый» футбол.

— Сердце не дрогнуло в тот момент, когда швейцарцы почти в один момент смогли ликвидировать отставание в два мяча?

— «Тун» — это большая швейцарская деревня. Именно её провинциальность не позволила швейцарцам додавить «Спартак». Забей они третий мяч — все сложилось бы иначе. С выходом Шюррле появилась мысль впереди. Отсюда пенальти и третий гол.

— Почему «красно-белые», которые по классу выше своего оппонента, позволили произойти такому?

— Думаю, что несоответствие квалификации тренера уровню команды. Посмотрите на футболистов, которые собраны в «Спартаке»: Айртон, Джикия, Шюррле. Это ведь все исполнители высокого уровня. Может специалист не может донести свои мысли до футболистов, может ещё что. Последние положительные результаты — это всё на классе игроков было достигнуто. Та же оборона действует в большинстве своём не слажено, а тренер должен был внести коррективы, отрегулировать механизм. А этого, увы, не происходит.

Оле Кононов (слева) Сергей Лантюхов/News.ru

— После того, как Андре Шюррле не реализовал пенальти — не появилось мыслей, что «Спартак» в матче точно проиграет?

— Шюррле молодец, он сам заработал стандарт, хоть и не смог его реализовать. Видно было, что он все сделал на опыте. Тут больше заслуга вратаря, что стандарт не реализован. Не думаю, что швейцарцы что-то смогут показать в ответном матче. «Спартак» выиграл, хотя на выезде вполне приемлемым результатом могла быть и ничья. Дома «красно-белые» добьются своего и выйдут в следующий этап турнира.

— Будет ли на команду оказываться дополнительное давление перед ответной встречей?

— У «Спартака» будет постоянное давление пока не придёт нормальная игра. Но я не понимаю того, за счёт чего она может появиться. Плюс я не особо понимаю ряд покупок команды. Тот же Понсе в чемпионате на месяц вылетит из-за своей красной карточки. Будет только играть в еврокубках. «Спартаку» просто повезло с Бакаевым, игру которого просто не разбирали досконально. В чемпионате все к нему приспособятся и начнутся проблемы.

— Следующим соперником «Спартака» должна стать португальская «Брага» (команда переиграла «Брондбю» в первом матче со счетом 4:2 — News.ru). Это более серьёзный соперник для подопечных Олега Кононова?

— «Брага» — это ужасно, почти приговор. Считайте, как «Порту» для «Краснодара». Сейчас «Спартак» находится в том состоянии, что португальцы станут для них непроходимым соперников. Хотя, если посмотреть на состав, у «красно-белых» всё есть для того, чтобы пройти дальше.