Булыкин прокомментировал разгромную победу сборной России над Кипром

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Махмуд Абубакар, представитель главного тренера футбольного клуба «Спартак» Руя Витории, прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта специалиста с «красно-белыми». Предполагается, что он пообщается с представителями команды в течение перерыва на матчи сборных. Об этом сообщается журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Уточняется, что речь идёт не о немедленной отставке Витории с поста главного тренера «Спартака». Отмечается, что португалец доработает до декабря, после чего покинет команду. Витория возглавил «Спартак» летом 2021 года....