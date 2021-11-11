Булыкин прокомментировал разгромную победу сборной России над Кипром

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru поделился впечатлениями от матча Россия — Кипр, который прошёл в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина на своём поле разгромила киприотов со счётом 6:0. Булыкин считает, что эта крупная победа поднимет настроение национальной команды перед решающей игрой с Хорватией.
Главный итог этого матча состоит в том, что мы подходим в хорошем настроении и в хорошей форме к важнейшей игре с хорватами. Видно было, что у Миранчука не хватает игровой практики. Хорошо, что он сыграл полный матч. Теперь он должен помочь нашей сборной против Хорватии, — сказал бывший футболист в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Также Булыкин назвал слабые стороны подопечных Валерия Карпина в матче против сборной Кипра.
Не понравилось, как начали, не понравились моменты, которые были у наших ворот. Можно было начать агрессивней, с прессинга на чужой половине поля, и тогда такой счёт был бы намного раньше. Но нужно признать, что сборная Кипра — не та команда, против которой нужно чего-то бояться, — заключил он.
После девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает первое место в группе H.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по пляжному футболу чемпион мира — 2021 Борис Никоноров назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина «человеком с невероятной харизмой» и изъявил желание потренироваться с ним.