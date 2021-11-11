Чемпион мира по пляжному футболу похвалил Валерия Карпина

Нападающий сборной России по пляжному футболу, чемпион мира-2021 Борис Никоноров назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина «человеком с невероятной харизмой» и изъявил желание потренироваться с ним. Об этом пишет «Газета.Ru».

Это человек с невероятной харизмой. Очень серьезный, дисциплинированный человек, при этом у него всегда есть место юмору. И я считаю, что это идеальное сочетание в тренере вообще, — признался Никоноров.

Он добавил, что Карпин входит в тройку его любимых футболистов и похвалил главного тренера сборной за его умение поддерживать жёсткую дисциплину в команде. По его мнению, российским футболистам, «нельзя давать спуску» из-за особенностей менталитета, в противном случае — они «сядут на шею и поедут». Никоноров считает, что Карпин обладает «идеальной комбинацией качеств» футбольного тренера.

Это на мой взгляд. Он меня не тренировал — а очень хотелось бы с ним потренироваться. К сожалению, не получилось — пока. Может быть, в какой-то другой роли мы с ним пересечемся, вполне вероятно, — резюмировал он.

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