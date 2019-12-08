Осенняя часть чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась матчем 19-го тура между столичным «Спартаком» и «Ростовом». Гости с берегов Дона, показав отличный футбол и завидную эффективность в реализации голевых моментов, одержали крупную победу (4:1), а атакующий хавбек «жёлто-синих» Хорен Байрамян был признан лучшим игроком встречи, хотя и не стал автором ни одного из забитых мячей и записал на свой счёт лишь одну результативную передачу.

— Эмоции сейчас самые положительные, — признался Байрамян после матча. — Мы выиграли, поэтому с хорошим настроением уходим в отпуск.

— В первом тайме «Ростов» забил только один мяч, тогда как после перерыва довёл счёт до разгромного. Таймы как-то отличались друг от друга?

— И в первой половине, и во второй нам было тяжело. «Спартак», мне кажется, играл хорошо, но нам больше повезло. Мы старались, чтобы добиться победы, потому что месяц уже не выигрывали в чемпионате, хотя по игре те матчи тоже нельзя назвать плохими. В частности, в предыдущей встрече с «Уралом» должны были побеждать, но так и не смогли забить — удача была не на нашей стороне. А сегодня в ворота «Спартака» залетело четыре мяча, а могло и ещё больше. Так что победили заслуженно.

Сергей Булкин/News.ru

— Настрой на игру со «Спартаком» в Москве был особым?

— Думаю, на такие матчи никого особо настраивать и не надо. Но наш тренер Валерий Карпин нашёл перед игрой нужные слова, а ещё включил специальную подборку видеоматериалов — но я не буду уточнять, на что обращалось внимание, это останется внутри нашей команды. И это нас ещё больше мотивировало. Сейчас хочу сказать спасибо тренерам, болельщикам, семье — мы играли для них и победили.

— Какую оценку дадите первой части сезона для вашей команды?

— Если в целом брать все 19 прошедших туров, то «Ростов» выступил достойно.

— В концовке первого тайма Ивелин Попов при скользком счёте 1:0 не забил пенальти, использовав так называемый удар «панёнкой». Вратарь москвичей Александр Максименко разгадал замысел полузащитника и легко поймал мяч. Вы этот момент в раздевалке обсуждали?

— В перерыве у всех ребят, в том числе и у самого Ивелина, было большое желание выйти на второй тайм и реабилитироваться за этот промах. Всем хотелось поддержать товарища по команде. Думаю, вторая половина встречи показала, что «Ростов» отнюдь не на этот пенальти рассчитывал, а просто хотел выиграть, для чего и забил ещё несколько мячей.

Сергей Булкин/News.ru

— После получаса игры болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны в знак протеста против произвола правоохранительных органов на матче «красно-белых» в предыдущем туре в Петербурге. Как прокомментируете эту акцию фанатов?

— Наверное, если бы мы играли дома, когда 80% всех зрителей на трибунах составляют болельщики «Ростова», мы бы это почувствовали. Но поскольку игра была в гостях и почти весь стадион болел за «Спартак», это не так ощущалось. К тому же лично я был настолько погружён в игру, что даже не увидел, когда люди уходили с трибун. В любом случае хочу сказать спасибо всем болельщикам за поддержку: и тем, кто приходит на стадион, и тем, кто поддерживает нас дома у телевизора. А что касается этой акции, не мне судить, кто прав, кто виноват.