TikTok стал лидером по выручке от покупок внутри приложения

https://static.news.ru/photo/db9181ec-9ef3-11ea-9bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Суммарная выручка мобильного приложения TikTok и его аналога для Китая Douyin составила $78 млн в апреле 2020 года, это самый большой в мире показатель.

TikTok опередил по выручке от покупок внутри приложения YouTube, Netflix и Tinder. Уточняется, что эти данные не учитывают игры и рекламу. При этом в App Store TikTok занял первое место, а в Google Play ни разу не вошёл в первую десятку, сообщает Forbes со ссылкой на данные компании Sensor Tower.

По данным аналитической компании, в первом квартале 2020 года на популярность мобильного приложения повлиял режим самоизоляции, введённый во многих странах в связи с пандемией коронавируса.

На втором месте в общем рейтинге YouTube ($76 млн выручки от покупок внутри приложения), также в топ-5 вошли Tinder, Disney+ и Tencent Video.

Как писал NEWS.ru ранее, соцсеть «ВКонтакте» объявила о запуске функции групповых видеозвонков. Пользователи на старте смогут приглашать на разговор до восьми человек одновременно.