«ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки

https://static.news.ru/photo/a0be0acc-98e5-11ea-987e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соцсеть «ВКонтакте» объявила о запуске функции групповых видеозвонков. Пользователи на старте смогут приглашать на разговор до восьми человек одновременно.

Сейчас видеозвонки — единственный способ проводить встречи с коллегами, видеться с близкими и участвовать в онлайн-занятиях, сохраняя режим самоизоляции. Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы, — рассказал руководитель команды мессенджера «ВКонтакте» Вячеслав Шебанов.

Функция доступна в последней версии мобильного приложения VK. Для начала беседы пользователю нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.

Принимать звонки может любой юзер. Возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни.

Ранее NEWS.ru рассказал, что онлайн-шествие «Бессмертного полка» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» посмотрели более 11 млн раз. В проекте «Лица Победы» приняли участие около 800 тыс. человек, они загрузили 430 тыс. фотографий времён войны.