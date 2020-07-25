Россияне сократили число импульсивных покупок на кассах

https://static.news.ru/photo/a7d987fe-ce1a-11ea-95a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смещение покупательской активности в онлайн привело к тому, что россияне стали меньше покупать недорогие товары, которые в супермаркетах обычно разложены возле касс, это шоколадные батончики, жевательная резинка и прочее.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), сокращение продаж товаров из ассортимента прикассовой зоны достигло 60%. Эту тенденцию отметили и в сети «Магнит», там сообщили, что с началом действия режима самоизоляции в России реже всего стали покупать жевательную резинку и сладкие батончики, передаёт РИА Новости.

При этом представители ретейлера отметили, что со снятием коронавирусных ограничений покупатели начали возвращаться к своему обычному поведению.

При отсутствии негативных внешних факторов потребление вскоре может вернуться к доковидному периоду, — спрогнозировали в «Магните».

Беляков отметил, что отказ от покупок на кассах — не единственное, что изменилось в покупательском поведении россиян. В частности, всё больше покупателей стали склоняться к рациональному потреблению и покупкам в онлайн-магазинах ещё до наступления марта 2020 года.

События этого года усилят их и будут диктовать новую модель поведения: ходить в магазин реже, покупать только то, что действительно нужно. Сейчас некоторое время будет заметен компенсационный рост спроса на товары с увеличением частоты походов в магазины и ростом среднего чека. Это эффект долгого сидения дома, когда поход в магазин воспринимается как форма досуга, которая долгое время была недоступна или доступна с ограничениями, — резюмировал эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, около 23% опрошенных россиян отметили, что испытывают затруднения при покупке лекарственных средств. Отмечается, что за год число тех, кому бывает непросто купить нужные медикаменты, снизилось в два раза, но не изменились причины этих затруднений.