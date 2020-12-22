Курс евро поднялся выше 92 рублей

https://static.news.ru/photo/0ea012e8-4425-11eb-a99a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Курс евро на открытии торгов Московской Биржи превысил отметку в 92 рубля. По сравнению с закрытием торговых операций накануне евро подорожал на 0,47%.

Курс доллара на открытии торгов поднялся на 0,5% и достиг 75,3 рубля.

По состоянию на 10:16 российские индексы незначительно растут. Индекс МосБиржи увеличился по сравнению с закрытием торгов накануне на 0,15%, до 3191,14 пункта, индекс РТС – на 0,1%, до 1337,27 пункта.

Накануне NEWS.ru писал, что стоимость североморской нефти Brent упала ниже $50 за баррель.

Курс евро 21 декабря в ходе торгов на МосБирже поднимался выше 91 рубля. Подобный скачок стоимости европейской валюты наблюдается впервые с 3 декабря. Кроме того, курс доллара поднялся выше 75 рублей.