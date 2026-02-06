Зимняя Олимпиада — 2026
Фаза Луны сегодня, 6 февраля 2026 года. Время для грандиозных проектов

Фаза Луны сегодня, 6 февраля, какая сегодня Луна: чем обернется власть Скорпиона?
Сегодня, 6 февраля, в 23:26 по часовому поясу Москвы Луна вступит в 20-е сутки второго лунного цикла 2026 года. Они завершатся только послезавтра, 8 февраля.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна продолжает пребывать в третьей четверти цикла. Сегодня она переходит под влияние ревнивого и эксцентричного Скорпиона.

Краткая характеристика 20-х суток лунного цикла

Отличный день для тех, кто хочет свернуть горы и добиться невозможного. Впрочем, все это окажется возможным только в том случае, если вы готовы вкалывать. Все помехи в виде сомнений, самокопания и неуверенности сегодня вас не потревожат.

Работа и финансы

Шикарный день для того, чтобы единовременно решить все финансовые вопросы любой сложности. Строительные проекты, стартовавшие сегодня, завершатся в срок и принесут прибыль. Сегодня удачный день для смены работы или открытия новых направлений в бизнесе.

Здоровье и красота

Если вы давно собирались сесть на диету, пойти в спортзал, отказаться от сигарет и алкоголя, время пришло. Приобщиться к здоровому образу жизни получится легко и просто. День также подходит для посещения спа или салона красоты — любые процедуры пройдут удачно и улучшат настроение.

Свадьба и любовь

Свадьбу сегодня играть не рекомендуется. Зато любые другие совместные мероприятия пройдут более чем успешно. Главное правило — действовать сообща.

Природа

Удачная рыбалка продолжается — избыток рыбы вполне можно оставить в качестве дани лесным обитателям: лисам, песцам, волкам и хищным птицам. Владельцам кошек и собак рекомендуется предоставить сегодня питомцам возможность самим выбирать способ проведения досуга. Цветоводы могут заняться обрезкой комнатных растений.

Ранее мы рассказывали, какие цветы и овощи нужно посадить в феврале на рассаду.

