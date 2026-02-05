Фаза Луны сегодня, 5 февраля 2026 года. Едем в командировку, гуляем с псом

Фаза Луны сегодня, 5 февраля, какая сегодня Луна: бережем энергию и психику

Фаза Луны сегодня, 5 февраля 2026 года. Едем в командировку, гуляем с псом

Сегодня, 5 февраля, в 22:05 по часовому поясу Москвы Луна вступит в 19-е сутки второго лунного цикла 2026 года. Они продлятся до 23:26 завтрашнего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна продолжает пребывать в третьей четверти цикла. Безраздельную власть над ней сегодня сохраняют Весы.

Краткая характеристика 19-х суток лунного цикла

Тяжелый день, наполненный различными конфликтами, склоками, хаосом. Следует быть готовым к тому, что даже самые простые дела будут требовать больших энергозатрат, а их результат будет мизерным.

Бизнес и прибыль

Переговоры сегодня пройдут успешно только в том случае, если касаются улаживания текущих дел. Даже если сегодня поступят выгодные предложения, не стоит их принимать или отвергать — возьмите время на размышление. Финансовые операции лучше отложить, включая возврат долгов. Для смены работы день крайне неблагоприятный. Зато удачными будут командировки, особенно одиночные.

Здоровье и красота

Особое внимание стоит обратить на здоровье тем, у кого имеются психологические проблемы. Сегодня не стоит соблюдать диету, злоупотреблять алкоголем и физическими нагрузками. Зато можно получить положительные эмоции от новой стрижки или маникюра.

Брак и отношения

День не годится ни для заключения брака, ни для его расторжения. В отношениях сегодня следует соблюдать тактичность и позабыть о юморе, который почти наверняка будет понят неправильно.

Природа

Рыбаки сегодня могут погрузиться в эйфорию от богатого и легкого улова. Садоводам самое время заняться наладкой дренажной системы для крупных комнатных растений. Владельцам собак стоит отправиться на длительную прогулку с любимцами. Если у ваших питомцев во дворе или поблизости есть друзья, обязательно пригласите их за компанию.

Ранее мы рассказывали, как выбрать термос для еды и напитков.