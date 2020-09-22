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Жителя Польши задержали за оскорбление президента в Интернете

21:40, 22 сентября 2020
Анджей Дуда Анджей Дуда Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago-images.de/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов польского воеводства Силезия задержали местного жителя за оскорбление президента страны Анджея Дуды.

По данным силовиков, он употреблял нецензурную брань в адрес главы государства. Нарушение заметили в главном полицейском управлении, а затем передали информацию местным правоохранительным органам.

Его слова не имеют ничего общего с культурным выражением своих взглядов и являются нарушением действующего законодательства, — говорится на сайте региональной полиции.

Мужчину обвинили в публичном оскорблении главы государства, эта уголовная статья предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не производил анализ правоприменительной практики так называемого закона об оскорблении власти. При этом Песков считает правильным преследовать тех, кто оскорбляет президента.

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