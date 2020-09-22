Жителя Польши задержали за оскорбление президента в Интернете

https://static.news.ru/photo/0cd6a228-fd04-11ea-8c0b-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago-images.de/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов польского воеводства Силезия задержали местного жителя за оскорбление президента страны Анджея Дуды.

По данным силовиков, он употреблял нецензурную брань в адрес главы государства. Нарушение заметили в главном полицейском управлении, а затем передали информацию местным правоохранительным органам.

Его слова не имеют ничего общего с культурным выражением своих взглядов и являются нарушением действующего законодательства, — говорится на сайте региональной полиции.

Мужчину обвинили в публичном оскорблении главы государства, эта уголовная статья предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не производил анализ правоприменительной практики так называемого закона об оскорблении власти. При этом Песков считает правильным преследовать тех, кто оскорбляет президента.