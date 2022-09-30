Зеленский потребовал национализировать все российские активы

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о дополнительных санкциях в отношении граждан и юридических лиц РФ, передает УНИАН. Он также призвал Верховную раду принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов.

На следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без проволочек. Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир, — сказал Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Вслед за этим президент Украины заявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке уже сегодня. По его словам, Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.