В Херсоне совершено покушение на чиновника Телегина Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о покушении на херсонского чиновника Телегина

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В Херсоне совершено покушение на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Отмечается, что машина чиновника подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости подтвердил факт нападения и сообщил, что Телегин получил легкие ранения, его жизни ничего не угрожает.

Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались, — сказал Стремоусов.

Глава ВГА отметил, что судя по взрывному устройству, это могла быть местная «диверсионная законсервированная группа». По данным Telegram-канала SHOT, СВУ было начинено поражающими элементами (металлическими шариками от подшипников), а его мощность составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Вечером 20 августа погибла дочь российского философа Александра Дугина Дарья. Журналистка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. В ФСБ заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.