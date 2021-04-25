В Венгрии «Спутник V» признали самой эффективной вакциной от COVID

https://static.news.ru/photo/86dff1da-a5e9-11eb-9d9e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина российского производства «Спутник V» признана в Венгрии самой безопасной и эффективной. Об этом сообщили создатели препарата в Twitter-аккаунте.

Венгерские данные показывают, что [после использования] «Спутник V» в 20–32 раза меньше случаев смерти и в 2–6 раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем [после использования] мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии, — говорится на странице Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

The government of Hungary, the 1st EU country to start using Sputnik V, released its latest data on safety and efficacy across 5 vaccines. #SputnikV has the best safety (7-32 times fewer deaths cases) and efficacy (2-7 times fewer COVID infections) per 100,000 vaccinated. pic.twitter.com/UKVjsZT8Ws — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 25, 2021

В настоящее время российская вакцина одобрена уже в 60 странах, где проживают порядка 3 млрд человек. «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее президент Чехии Милош Земан в ходе обращения к нации заявил, что поддержит закупку российской вакцины «Спутник V», если будет недостаток в других препаратах от коронавируса. При этом он отметил, что нацелен на использование европейских вакцин, которые уже сертифицированы в ЕС. К российскому препарату прибегнут в случае крайней необходимости.