В Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях объявлена тревога В Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога

В Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины сработала воздушная тревога, пишут местные СМИ. Предположительно, там работают системы противовоздушной обороны. Авторы Telegram-канала «Суспiльне Полтава» написали о воздушной тревоге в 08:38 по мск и призвали местных жителей срочно перейти в укрытия.

Воздушная тревога в Полтавской области. Следите за дальнейшими уведомлениями, — говорится в сообщении.

О воздушной тревоге рассказали и авторы Telegram-канала «News Cherkassy». Точное время и причины срабатывания системы оповещения не называются.