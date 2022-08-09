В Херсоне жена сдала диверсанта, разбрасывающего по городу мины «Лепесток»

Фото: dan-news.info

Житель Херсона, который разбрасывал по городу мины «Лепесток» и «маячки» для наводки ударов тяжёлой артиллерии по гражданским объектам, задержали российские военные. Помогла обезвредить диверсанта его же жена, которая выступала за спецоперацию на Украине, сообщает РИА Новости.

На мужчину вышли два наводчика, одного из которых ликвидировали, другого удалось задержать. По словам жены диверсанта, она узнала от супруга, что его начальники на железной дороге в Херсоне якобы давали антироссийские указания, чем была сильно удивлена.

После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с «маячками», наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов, — рассказала женщина российским силовикам.

Жена задержанного — Ирина Кузнецова, она старше мужа на 15 лет. У пары двое детей 11 и 12 лет, один из которых — инвалид. Наводчиком её мужа Николая оказался некто по имени Игорь, который угрожал пристрелить мужчину.

В итоге женщина нашла у мужа в телефоне контакты этого человека и написала ему: «Дорогой бригадир Игорь, вам пишет жена человека, которому вы угрожали пулей в голову. Убедительно прошу, следите впредь за своим языком. Вас никто не боится». О задержании супруга Ирина узнала после того, как он был доставлен в СИЗО. Наводчик по имени Игорь также даёт признательные показания.

Ранее в Херсоне была обезврежена так называемая спящая ячейка диверсантов из украинской территориальной обороны. Задержаны все участники группы, включая двух командиров.