В Херсоне обезвредили «спящую ячейку» украинских диверсантов РИА Новости: в Херсоне обезвредили «спящую ячейку» украинских диверсантов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает о том, что в Херсоне была обезврежена так называемая спящая ячейка диверсантов из украинской территориальной обороны. Задержаны все участники группы, включая двух командиров.

По словам источника агентства, группа состояла из 16 человек. Установлены их паспортные данные и места проживания. Силовики изъяли у задержанных автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города. Участники группы проводили встречи в помещении одного из городских туристических агентств.

По данным РИА Новости, перед бойцами территориальной обороны изначально ставилась задача не допустить российских военных на городские объекты. После того, как территория Херсонской области оказалась под контролем ВС РФ, участники теробороны были распущены командованием до особого распоряжения, получив задачу вовлекать в свою деятельность новых членов.

Как рассказал командир группы, после этого участники ячейки держали связь через мессенджер Signal, выполняя задания по выявлению мест дислокации российских военных.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области обнаружен схрон с противотанковыми гранатами. Боеприпасы были спрятаны в заброшенном доме, на позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники.