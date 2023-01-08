В Финляндии оценили возможность размещения ядерного оружия в стране Глава МИД Финляндии Хаависто: Хельсинки не будет размещать ядерное оружие после вступления в НАТО

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На территории Финляндии не разместят ядерное оружие даже после потенциального вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. По его словам, Хельсинки первоначально не ставил никаких условий для заявки на членство в Альянсе, чтобы не сужать свои возможности, однако ядерного оружия на территории государства точно не будет, передает Yle.

Финляндия не ставила предварительных условий для заявки на членство, потому что не хотела сужать свои операционные возможности. Но ясно, что ядерное оружие не попадет на территорию Финляндии даже после того, как членство будет реализовано, — сказал Хаависто.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.

Ранее глава МИД Финляндии заявил, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, Хельсинки такую угрозу увидел после начала военной операции на Украине.

Хаависто добавил, что с началом военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Властям Финляндии пришлось задуматься о том, где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного и химического оружия. Это и послужило основополагающим фактором для принятия решения о присоединении к Альянсу.