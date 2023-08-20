В Дании раскрыли объемы поставок истребителей F-16 на Украину Дания согласилась передать Украине 19 истребителей F-16

Фото: US Air Force

Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей американского производства F-16, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Дании в ходе визита в Королевство президента Украины Владимира Зеленского. По информации ведомства, самолеты будут отправлять постепенно, чтобы датская армия смогла комфортно перейти на более современные F-35.

Правительство получило поддержку совета по внешней политике для поэтапной передачи Украине 19 датских истребителей F-16, — сказано в пресс-релизе.

В министерстве также указали на важность подготовки украинских летчиков, которая займет некоторое время, а также на необходимость соблюдения бюрократической процедуры, так как отправка американских самолетов третьим странам требует согласования с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что администрация США разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило дружественное письмо от госсекретаря Соединенных Шатов Америки Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче самолетов Киеву. Позднее Владимир Зеленский стал утверждать, что ВСУ получат по меньшей мере 42 истребителя из Нидерландов, но голландский премьер Марк Рютте это опроверг.