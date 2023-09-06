Суд ЕС отклонил иски оспаривавших санкции российских бизнесменов

Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Европейский суд

Европейский суд в Люксембурге отклонил все иски российских предпринимателей, которые пытались оспорить санкции ЕС, введенные в их отношении на фоне украинского кризиса. По информации суда, с исками обратились Дмитрий Пумпянский, Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев и Тигран Худавердян.

Внесение их имен в списки не является неоправданным, произвольным и непропорциональным ограничением их фундаментальных прав, которые включают, среди прочего, право на уважение частной и семейной жизни, жилища и средств общения, — сказано в материалах суда.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании сняли санкции с российского предпринимателя Олега Тинькова. Причины такого шага не назывались. В марте Тиньков подал официальное заявление в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой снять с него санкции. В письме он выразил сожаление из-за того, что Лондон принял его за человека, который поддерживает боевые действия на Украине. Ограничения в отношении тех, кто действительно одобряет происходящее, бизнесмен поддержал.

На фоне того, как Олег Тиньков был исключен из британского санкционного списка, Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении Тинькофф Банка.