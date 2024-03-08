Стало известно, сколько денег ЕС хочет передать Украине в 2024 году Первый замглавы Еврокомиссии: ЕС хочет выделить €21 млрд Украине в 2024 году

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В 2024 году страны Европейского союза хотят выделить на военную помощь Украине €21 млрд, заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Как уточняет ТАСС, эта планка пока точно не определена, действительный объем поддержки может оказаться выше.

В этом году страны ЕС планируют выделить €21 млрд военной помощи. Эта цифра основана на частичных данных, так что реальный объем может оказаться даже больше, — сказал Домбровскис.

Ранее сообщалось, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) определится с траншем Украине на $880 млн во второй половине марта. Отмечается, что выделение средств пройдет по линии механизма расширенного кредитования.

До этого директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак констатировала, что иностранная помощь напрямую влияет на жизнеспособность Украины. По ее словам, в том числе важное значение имеет финансовая поддержка США. Между тем сам МВФ приступил уже к третьем пересмотру схемы программы помощи Украине.

Помимо этого, ранее стало известно о создании Киевом специального плана сохранения финансовых поступлений от МВФ на случай, если США так и не смогут определиться с поддержкой Украины или она будет окончательно заблокирована.