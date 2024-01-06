«Справедливо и законно»: Зеленский призвал передать Украине активы России Зеленский назвал справедливым решением передачу Украине замороженных активов РФ

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Решение о передаче замороженных российских активов Украине является справедливым и законным шагом, написал в своем аккаунте Twitter (X) президент страны Владимир Зеленский. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины. Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире, — написал Зеленский.

В новом году международное сообщество должно добиться ощутимого прогресса в этом вопросе, добавил украинский президент. На пути к этой цели Киев полагается на поддержку «Большой семерки», указал он.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия открыта к диалогу с Западом по замороженным активам. Вместе с тем он указал, что «для танго нужны двое», поэтому разговор не получится, пока власти зарубежных стран не проявят к нему интереса.