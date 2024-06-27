«Сказки Арестовича»: военэксперт об отказе шести батальонов ВСУ идти в бой Военэксперт Дандыкин назвал сказками слова Арестовича о саботаже в рядах ВСУ

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency /Global Look Press

Алексей Арестович

Слова бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о саботаже в рядах ВСУ и отказе шести батальонов идти в бой — это не более чем сказки, уверен капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт подчеркнул, что ситуация в зоне специальной военной операции на Украине жесткая.

Я не верю информации от Арестовича о том, что шесть батальонов отказались и один только воевал. Если бы у нас такая информация была от Минобороны России, что шесть батальонов украинских сдались в плен, а не 50 человек за неделю, это было бы другое дело. Это все сказки Арестовича, — уточнил Дандыкин.

Он напомнил, что у украинской армии много беспилотников, которые поставляют западные партнеры Киева. По его мнению, это доставляет большие неприятности Вооруженным силам России при продвижении. Кроме того, уверен Дандыкин, у ВСУ много ракет.

Все эти Арестовичи должны сидеть в закрытом информационном вакууме для нас как люди, которые вполне могут быть элементами дезинформации. Все же видят, что бои идут, оружие им поставляют, помогают всячески, насыщают их, — добавил эксперт.

Арестович ранее заявил, что шесть батальонов ВСУ отказались выполнять задачу и не пришли на помощь своим боевым товарищам. По его словам, подразделения украинской армии все чаще саботируют приказы командования.