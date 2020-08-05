Швейцария исключила необходимость карантина для прибывающих из РФ

https://static.news.ru/photo/12fb2e9c-d722-11ea-8da8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Швейцарии исключили Россию из списка стран, граждане которых представляют повышенный риск заражения коронавирусом. Для прибывающих из РФ пассажиров с 8 августа отменят требование прохождения обязательного 10-дневного карантина.

Начиная с 8 августа из списка исключены Азербайджан, Объединённые Арабские Эмираты и Россия, — цитирует ТАСС сообщение Федерального управления здравоохранения Швейцарии.

В чёрном списке Швейцарии в настоящее время находятся 46 стран и территорий, в том числе, Бразилия, Люксембург, США, Испания, Румыния и Сингапур.

Как писал NEWS.ru, 2 августа председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое снимает ограничения на въезд в РФ, введённые ранее из-за коронавируса, для граждан Швейцарии. Граждане этой страны смогут прибывать в Россию воздушным транспортом, напомнили в правительстве.