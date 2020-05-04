Принц Уильям откладывал свадьбу с Кейт Миддлтон из-за родителей

https://static.news.ru/photo/bf23f31a-8e03-11ea-a863-fa163e074e61_660.jpg Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: mm9/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Английский принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили о помолвке только в 2010 году, когда невесте было 29 лет. При этом они начали свои отношения ещё в университете. Герцог Кембриджский мог откладывать свадьбу из-за своих родителей.

Так считает королевский эксперт и автор книги «Тайны королевского романа» Кати Николл, передаёт Daily Mail. По её словам, Уильям боялся повторить судьбу родителей и намеренно медлил с предложением. При этом его никогда не торопили с этим решением.

Он знал, что его отца вынудили поскорее жениться на Диане, поскольку её считали подходящей для него женой. Он [принц Уильям] избегал подобного давления и не торопился вести Кейт к алтарю, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга принца Гарри Меган Маркл пожаловалась друзьям на особое отношение королевской семьи к жене принца Уильяма. По мнению герцогини Сассекской, если бы Кейт Миддлтон постоянно подвергалась нападкам со стороны прессы, Виндзоры вмешались бы, изменили политику в отношении средств массовой информации и сторонились бы таблоидов.