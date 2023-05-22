Политолог рассказал, почему Украину не возьмут в НАТО Политолог Харисов: Украину не возьмут в НАТО из-за вероятности усиления конфликта с Россией

Фото: nato.int

Украину не возьмут в НАТО, так как такое решение может привести к усилению конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, считает политолог Рамиль Харисов. Комментируя ситуацию «360», эксперт отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц высказал общее мнение Евросоюза о том, что Украина не станет частью военного блока.

Скорее всего, Шольц сказал правду. Коллеги по НАТО выбрали его как лидера общественного мнения, который скажет эту грустную новость для Зеленского. Как только Украина вступит в НАТО, это приведет к открытому конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом, — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, Запад не хочет прямой конфронтации с Россией, но при этом готов продолжать накачивать страну оружием и поддерживать Киев. Харисов добавил, что в НАТО Украина «никому не нужна».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшем будущем, потому что не соответствует ряду критериев для приема в Альянс. Такое мнение он высказал в ходе саммита G7, который в том числе посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Представитель Кремля Дмитрий Песков до этого назвал недопущение Украины в НАТО одной из целей военной операции, которую Россия начала в 2022 году. Он добавил, что членство Киева в Альянсе будет представлять серьезную угрозу безопасности РФ.