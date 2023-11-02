«Песенка спета»: Запад отодвигает Зеленского в тень Экс-советник Кучмы Соскин: Запад начал грамотную изоляцию Зеленского

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Страны Запада уже ведут кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского, сказал в эфире своего YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, для украинского лидера «песенка спета».

Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег (от США и Европы. — NEWS.ru) уже не будет. <...> Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского. Тут тебе и журнал Time показал полное разочарование в нем. Был такой крупный мужчина на первой странице в Time, а теперь уже все. Зеленский — маленький-маленький, где-то там в тени стоит. <...> Уже, как говорится, его песенка спета, — заявил Соскин.

Политик также обратил внимание, что ВСУ фактически прекратили наступление. Это значит, что в Белом доме не услышат долгожданных новостей об успехах Киева на фронте, резюмировал Соскин.

Ранее экс-советник допустил, что жители Украины могут поднять восстание против Зеленского из-за его некомпетентности и неумения управлять государством. По его словам, это точно произойдет, если украинский лидер не отменит военное положение. Соскин также напомнил, что Зеленский не выполнил предвыборные обещания и уже не сможет добиться заявленных целей. Экс-советник Кучмы подчеркнул, что украинскому президенту необходимо восстановить права граждан и начать переговоры о прекращении огня.