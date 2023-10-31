На Украине предупредили об угрозе восстания против Зеленского Экс-советник Кучмы заявил, что украинцы готовят восстание против Зеленского

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Жители Украины могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского из-за его некомпетентности и неумения управлять государством, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube. По его словам, это точно произойдет, если украинский лидер не отменит военное положение.

Если Зеленский сейчас не остановится и не отменит военное положение <...>. Шансы есть изменить ситуацию. Если он и дальше будет лезть на рожон, <...> то я не уверен, что Зеленский и его подельники смогут вырваться, навряд ли, <...> будет очень плохая для них ситуация, — сообщил Соскин.

Он добавил, что Зеленский не выполнил предвыборные обещания и уже не сможет добиться заявленных целей. Экс-советник Кучмы подчеркнул, что украинскому президенту необходимо восстановить права граждан и начать переговоры о прекращении огня.

Ранее Соскин заявил, что Украина больше не может продолжать конфликт с Россией, поскольку это бессмысленно и невозможно с материальной точки зрения. Он назвал Зеленского «потерянной фигурой».

По мнению Соскина, на фронте не хватает бойцов, погибших некем заменить, потому что украинцы не хотят идти воевать. По мнению экс-советника Кучмы, они правы, потому что нет никакого смысла в том, чтобы «идти и умирать».