Кличко: от коронавируса могут умереть 1,2 млн украинцев

https://static.news.ru/photo/7bb8f1e4-8e07-11ea-9419-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: kyivcity.gov.ua

Жертвами коронавируса на Украине могут стать до 1,2 млн человек. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он сослался на мнение специалистов, которые считают, что переболеть могут до 80% населения страны, а это 35 млн человек из 41,9 млн. При этом смертность, согласно данным статистики, составляет от 2 до 3%.

Посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% — это 1,2 млн людей могут умереть, — цитирует РИА Новости Кличко, выступавшего на внеочередном заседании правительства.

Мэр Киева также призвал сограждан соблюдать ограничительные меры карантина, который был введён, чтобы остановить эпидемию.

Ранее, как писал NEWS.ru, Кличко заявил, что из-за пандемии коронавируса столица Украины потеряла около $37 млн. По его прогнозам, эта цифра может увеличиться.