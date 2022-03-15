На Украине ввели уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко. Максимальный срок наказания составляет 15 лет лишения свободы.

Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован, — сообщил парламентарий.

Он также высказался по поводу того, что около 20 депутатов Рады покинули страну накануне российской спецоперации. По мнению Корниенко, они все должны быть осуждены на максимальный срок в соответствии с новым законом.

Ранее сообщалось, что Госкомитет по ТВ и радиовещанию Украины объявил о запрете ввоза и распространения издательской продукции из России. Решение об этом принято с целью недопущения «культурного и информационного влияния» на население Украины. В ведомстве не уточнили, будет ли запрет распространяться на украинских авторов, которые находятся и работают в России.