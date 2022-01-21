На Украине сократили список профессий с воинским учётом для женщин

Перечень профессий, предусматривающих воинский учёт для женщин, сократило Минобороны Украины. Изменения внесены в новую редакцию приказа. Список сокращён до 14 специальностей и шести профессий, информация размещена на сайте министерства.

В новом приказе... определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учётным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей, — говорится в сообщении.

Ранее в силу вступил приказ Минобороны, утвердивший перечень из 35 профессий, они затрагивали сотни тысяч женщин. Сообщалось, что встать на учёт необходимо до конца 2022 года, при этом в военном ведомстве заверяли, что без согласия самих женщин на службу их призывать не будут, однако без постановки на учёт на работу не возьмут.

Позже в Раде заявили, что список будет сокращён.

В списке специальности и профессии в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухучёта и аудита. Окончательно список будет утверждён после согласования в других ведомствах. Отмечается, что штрафы в отношении женщин, впервые встающих на учёт как военнообязанные, не предусмотрены.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил сократить список военно-учётных профессий для женщин, когда была зарегистрирована петиция к главе государства с просьбой отменить приказ о постановке женщин на воинский учёт. Обращение набрало необходимое для рассмотрения количество голосов.