Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского для западных СМИ — «прямое и циничное издевательство» над украинскими медиа, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Там отметили, что данная пресс-конференция продемонстрировала помимо финансовой, ещё и информационную зависимость Украины от Запада.

Приглашение западных журналистов стало признанием одной из ключевых проблем действующей власти: не только полной административной, финансовой, дипломатической и интеллектуальной, но и информационной зависимости от диктуемой коллективным Западом повестки, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что западная повестка основана не на фактах и не на украинских проблемах, а на «бредовых вбросах» и «откровенных фейках».

В заявлении раскритиковали позицию Зеленского касательного внешнего управления, обозначив её как не только пассивной и соглашательской, но и «преступной», отметив, что при таком управлении, принявшем беспрецедентные масштабы, используются различные инструменты: «от прямого шантажа до информационных спецопераций».

Ранее в газете Politico высказали точку зрения, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Белый дом может целенаправленно преувеличивать якобы имеющуюся угрозу вторжения РФ в его страну. Это позволит США получить хорошие позиции для договорённостей с Москвой. Таким образом, издание считает, что Зеленский опасается, что США ведут «свою игру».