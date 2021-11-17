Минобороны Польши сообщило о попытках мигрантов ночью перейти границу

Небольшие группы мигрантов ночью несколько раз пытались прорваться через белорусско-польскую границу, сообщил в эфире Польского радио министр обороны Польши Мариуш Блащак. Глава ведомства считает, что властям стоит быть готовыми к тому, что нестабильная ситуация с беженцами на границе может продлиться не один месяц.

Ночь была неспокойной. Напряжённость, конечно, меньше, чем была в Кузнице, но методы атаки на польскую границу такие же, — сказал Блащак.

По словам министра, сейчас всё внимание общественности сконцентрировано на пункте пропуска «Кузница», в то же время беженцы не оставляют попыток перейти границу и на других участках.

Ситуация на границе быстро не разрешится. Мы должны приготовиться к месяцам, надеюсь, не годам, — пояснил руководитель ведомства.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

16 ноября мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ.

По данным МИД Польши, число прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз оставляет 15–20 тысяч человек, при этом порядка четырёх-пяти тысяч из них уже находятся у границы.