Медведчук: руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку

https://static.news.ru/photo/1cd8766e-8dbb-11ea-a867-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что после заявления об одесской трагедии руководство МИД должно уйти в отставку.

Через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил «искренние соболезнования семьям всех погибших» 2 мая 2014 года в Одессе и призвал украинцев к миру и согласию, чтобы Украина была землёй «не раздора, а братства», МИД Украины выразил свое соболезнование по поводу «лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти», — процитировали Виктора Медведчука на портале радио Sputnik.

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что после этого заявления и «демонстративного игнорирования позиции главы государства» руководство МИД должно уйти в отставку.

За провокационное заявление, искажающее правду о причинах одесской трагедии, руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку, — привели слова политика на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за события в мае 2014 года в Одессе на Россию. В ведомстве отметили, что экстремисты «следовали сценарию российских кураторов».