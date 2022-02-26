Литва решила закрыть воздушное пространство для самолётов из России

В Литве сообщили, что министры транспорта трёх стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. Как сообщил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, правительство республики рассмотрит проект сегодня вечером, 26 февраля, написал он в Facebook. Ранее своё небо для российских самолётов закрыли Румыния, Польша, Чехия и Болгария.

Принципиальное решение между министрами транспорта стран Балтии есть... Министерство представило проект решения правительства, заседание планируется сегодня вечером. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто. Пока этого нет ни в одной стране, но это только вопрос часов, — написал Скуодис.

В то же время, как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, маршруты авиарейсов между регионом и остальной Россией в случае закрытия воздушного пространства Литвы могут пройти над нейтральными водами Балтийского моря.

В калининградском аэропорту Храброво сообщили , что время полёта в этом случае из Калининграда до Москвы увеличится примерно на один час, до Санкт-Петербурга - на 20-30 минут.

Ранее о закрытии своего воздушного пространства заявили власти Эстонии, Латвии, Румынии, Болгарии, Польши и Чехии.

В связи с этим компания S7 уже отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.