В условиях обострения отношений России и Китая с Западом союз двух стран представляется Европе опасным тандемом, который может перерасти в полноценный военный союз. Несмотря на схожесть политических интересов и прочность данного союза, аналитики говорят об экономической несопоставимости двух стран и последующей зависимости России от Китая.

Растущее взаимодействие России и Китая всё больше привлекает внимание европейских аналитических центров. Так, научный сотрудник Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Тафуро Амбросетти в своей последней работе, которую изучил News.ru, сконцентрировалась на основных векторах взаимодействия Москвы и Пекина и оценила угрозу подобного сотрудничества для Евросоюза.

По мнению Амбросетти, отношения России и Китая претерпели кардинальные изменения за последние 40 лет. Если в 1980-х годах в Москве рассматривали Пекин как источник возможной угрозы, то сейчас это — важный союзник, в том числе в сфере безопасности. Главными драйверами взаимодействия эксперт называет схожие политические интересы, включая стремление к многополярности, право на продвижение собственных ценностей вместо универсальных и отстаивание собственного суверенитета перед лицом пропагандируемых Европой демократических основ. Одним из главных инструментов на политической арене, которые Россия и Китай используют сообща, научный сотрудник ISPI считает право вето в Совете Безопасности ООН. По её словам, две страны очень часто выступают с единой позицией в ходе голосования.

Отдельное внимание эксперт уделяет сотрудничеству в сфере Интернета и кибербезопасности. Среди значимых инициатив она указывает предложения по реформированию ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) и российскую концепцию суверенного Интернета, которая, по мнению Амбросетти, копирует китайскую.

В торгово-экономическом сотрудничестве она выделяет линию на дедолларизацию и взаиморасчёты в нацвалютах, а также заметно укрепившиеся позиции КНР как одного из главных торговых партнёров России, что во многом обеспечивается взаимодействием госкорпораций и выглядит скорее политическим решением. Ключевым аспектом в сфере торговли является продажа Россией энергоресурсов в Китай. По мнению исследователя, в Москве рассчитывают таким способом уменьшить зависимость Китая от Европы. Также в развитии экономических отношений Амбросетти видит сильное политическое влияние: Россия увеличивает импорт высокотехнологичных товаров из Китая и готовится к совместному созданию сети 5G на фоне торговой войны КНР с США, а Китай, в свою очередь, принимает решение закупить у Москвы истребители, несмотря на санкции Вашингтона.

Совместные учения, в частности, «Восток-2018», и углубление взаимодействия в сфере безопасности эксперт связывает с необходимостью противостоять угрозам со стороны Запада. Она отмечает усиление конвергентных возможностей двух стран и дальнейший тренд на сближение в военной сфере. Вместе с тем в исследовании отмечается, что Россия может играть роль лишь младшего партнёра на фоне усиливающегося влияния Китая в Азии. Ключевая роль России в таком контексте — быть гарантом безопасности в Центральной Азии, в то время как Китай будет отвечать за экономическую составляющую. Амбросетти утверждает, что российский проект Евразийского экономического союза неконкурентоспособен на фоне китайского «Одного пояса — одного пути». Также она говорит о возможном экономическом сотрудничестве двух стран на Ближнем Востоке, включая Сирию.

Zhao Lubin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сближение России и Китая в политической, экономической и военной областях эксперт считает плохой новостью для Брюсселя. По её словам, разворот России на Восток является следствием того, что сама экономическая мировая мощь смещается именно в этом направлении. Двумя главными факторами, которые повлияют на дальнейшее сближение стран, станут политическая воля преодолеть расхождения в позициях и желание совместно противостоять Западу. Тем не менее Амбросетти говорит о том, что двустороннее сотрудничество между странами непропорционально, а Россия может впасть в зависимость от Китая. Также эксперт не видит особых экономических выгод от такого взаимодействия для России. По её словам, у Брюсселя есть рычаги влияния на Москву, которые ЕС необходимо использовать, чтобы предотвратить дальнейшее сближение России с Китаем. Однако она предостерегает, что такие действия Брюсселя вряд ли получат полное одобрение внутри Евросоюза.

Сотрудничество в области безопасности между Россией и Китаем научный сотрудник ISPI считает препятствием для ЕС. Она предлагает Брюсселю сконцентрироваться на развитии двустороннего сотрудничества с Китаем в этой области. В противном случае ЕС может перестать доминировать на Балканах, уступив свои позиции Пекину. Главной же задачей развития сотрудничества ЕС и Китая в сфере безопасности Амбросетти видит стремление не допустить становления полноценного военного союза между Россией и Китаем.

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с News.ru опроверг тезис о том, что Россия может впасть в зависимость от Китая.

Зависимость может выражаться в конкретных вещах: в долге или диспропорционально большей доле КНР в торговле. У России крайне низкий уровень госдолга, он меньше её резервов. Совокупный внешний долг также не превышает их объём. Так что угрозы впасть в политическую зависимость из-за долга у нас нет. Говоря о внешней торговле, доля Китая составляет чуть более 15%, в то время как ЕС занимает порядка 40%. К тому же Россия предпринимает шаги по диверсификации своей торговли в Азии за счёт Японии и Индии. Проблемы здесь нет. Василий Кашин старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Также эксперт заявил об отсутствии у Евросоюза рычагов влияния на Россию, которые можно было бы использовать для предотвращения дальнейшего углубления российско-китайских отношений. По его словам, ЕС может предложить что-то более привлекательное России по ряду направлений сотрудничества, но этого не произойдёт из-за существующих в ЕС проблем с координированием внешней политики.

Европа находится в зависимости от США и вынуждена учитывать позиции таких явно деструктивных участников ЕС, как Польша и Литва. Ресурсов у ЕС тоже особо нет. Он остаётся главным торговым партнёром России, но при этом его роль, очевидно, будет плавно снижаться на протяжении следующих лет, а роль Азии, не только Китая, будет расти. Это — естественный процесс, и с этим ничего нельзя сделать. Россия — страна, которая экспортирует ресурсы. Они потребляются там, где есть промышленность, а в Европе она либо умерла, либо умирает. Ресурсоёмкие отрасли развиваются в Азии, следовательно наша торговля будет ориентирована на Азию, а вслед за ней и всё остальное вплоть до массовой культуры, — пояснил Кашин.

По его мнению, процесс переориентации займёт несколько поколений, но уже к концу века география внешних связей России будет выглядеть иначе.