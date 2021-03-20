Италия самостоятельно проведёт исследование «Спутника V»

Италия решила не дожидаться заключения EMA (европейского регулятора по лекарственным средствам) по российской вакцине «Спутник V» и провести исследование самостоятельно.
Как сообщил губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти, Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани изучит «Спутник V» и уже через несколько дней даст своё первое заключение.
Через несколько дней будет заключено первое соглашение о проведении в институте «Спаланцани» научных испытаний вакцины «Спутник V», — сказал он.
Он считает, что быстрое исследование позволит стране «сделать скачок» для получения разных вакцин,
19 марта итальянский премьер Марио Драги заявил, что Рим может самостоятельно допустить российский препарат в страну, если этот вопрос не решат на уровне Евросоюза.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она отвечает требованиям безопасности, писал NEWS.ru.