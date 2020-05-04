Евросоюз выделил €1 млрд на вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/400bdbce-8e0d-11ea-894b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЕС выделил €1 млрд на финансирование разработки вакцины от коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе донорского онлайн-марафона «Глобальный ответ на коронавирус» она призвала страны и организации по всему миру делать пожертвования на борьбу с инфекцией. В общей сложности на первом этапе Еврокомиссия планирует собрать €7,5 млрд, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, по прогнозам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, разработка вакцины может занять несколько лет. Канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что препараты против COVID-19, разработанные на территории ЕС, будут доступны всем странам.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли — 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались — 764.