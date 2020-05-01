«Двигаем мебель на "Титанике"»: Тимошенко высказалась о ситуации на Украине

https://static.news.ru/photo/497eeab8-8b63-11ea-8741-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником».

Тимошенко заявила, что в стране «валится» доходная часть госбюджета и в то же время система строительства финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга способствует возникновению спекулятивных схем. Политик напомнила, что денег от Международного валютного фонда Украина на данный момент так и не получила.

У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который уже почти затонул, двигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну, — сказала Тимошенко в эфире «112».

Как писал NEWS.ru ранее, глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Рон ван Роден отправил письмо-предупреждение в офис президента Владимира Зеленского. Основанием для этого шага стали предложенные правительством изменения в законодательстве, которые способны повлиять на независимость деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).