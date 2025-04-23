«Даже чиновник Зеленского признал»: эксперт указал на серьезный провал ВСУ Аналитик Меркурис: Киев смог завлечь в ВСУ только 500 человек от 18 до 24 лет

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ВС Украины

Кампания по привлечению в Вооруженные силы Украины молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, не подпадающих под мобилизацию, показала результат — лишь 500 добровольцев, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Он указал, что это пришлось признать даже властям страны.

Даже чиновник из офиса [президента Украины Владимира] Зеленского признал, что попытка привлечь добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет дала в армию всего 500 человек, — сказал Меркурис.

Такое число сопоставимо с потерями ВСУ менее чем за день, отметил аналитик. Он подчеркнул, что украинская армия становится все меньше, тогда как ВС России, напротив, только растут. Это обстоятельство ведет к серьезному разрыву в силе противников, добавил Меркурис.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что Украине не обойтись без принудительной мобилизации, она никуда не денется. По его словам, такая мобилизация (бусификация) направлена исключительно на мужчин, которые не обновили данные в ТЦК (украинский аналог военкоматов) или самовольно оставили военную часть.

Прежде экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что вслед за введением молодежных контрактов ВСУ украинские власти могут снизить мобилизационный возраст в стране. По его словам, Зеленский фактически инициирует геноцид нации.