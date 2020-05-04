Число заразившихся коронавирусом в Бельгии превысило 50 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/4f9a7a7c-8df0-11ea-9257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

Более 50 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Бельгии. За последние сутки коронавирус выявлен у 361 человека.

Общее число жертв инфекции составляет около 8 тысяч человек. При этом 80 заразившихся умерли в последние сутки.

В бельгийских больницах в настоящее время находятся более 3 тысяч человек. Из них свыше 600 — в реанимации.

По словам местных медиков, число заразившихся и госпитализированных снижается. На спад идёт и уровень смертности из-за коронавируса. С 4 мая страна начала поэтапную отмену ограничительных мер, введённых в связи с пандемией, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бельгии из больницы выписали столетнюю пациентку, которая выздоровела после заражения коронавирусом. Во время лечения ей удалось обойтись без подключения к аппарату ИВЛ.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели свыше 1,1 млн.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли 1,3 тысячи. В Москве — 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались 764.